Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин поддержал проведение Московского финансового форума. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Московский финансовый форум состоится 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж" при поддержке правительства Москвы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", – подчеркивается в сообщении.

Форум является уникальной площадкой, на которой поднимаются вопросы экономической политики и финансовой системы России. Главной темой в этом году станет "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния".

Участниками форума будут представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественные деятели и эксперты в финансовой сфере.

Впервые мероприятие состоялось в 2016 году. Его организаторами являются Минфин РФ и правительство Москвы.

Ранее в столице начался региональный этап федерального проекта "Мама-предприниматель". Участие в проекте предоставит москвичкам с детьми возможность получить необходимые знания для открытия своего дела, самореализоваться и обеспечить себя стабильным источником дохода.

Лучшие проекты регионального этапа получат грант в размере 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа – грант до одного миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям.

