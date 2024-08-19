Московские предприниматели могут открыть станции техобслуживания в трех округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги право на размещение трех некапитальных объектов, в которых могут открыться пункты технического обслуживания автомобилей и автомойки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

По его словам, три земельных участка общей площадью более 0,14 гектара находятся на юге и востоке столицы, а также в Зеленограде. Размеры участков варьируются от четырех до чуть более пяти соток.

"Инвесторы смогут разместить здесь объекты площадью до 250 квадратных метров каждый. Такой относительно более доступный формат использования городской земли подходит для субъектов микропредпринимательства, занятых в сфере ухода за автотранспортом", – рассказал Гаман.

В течение полугода предприниматели должны будут разработать проект размещения некапитальных объектов, учитывая тип и колористику района, а также органично вписаться в местную городскую среду.

Некапитальный объект на юге Москвы можно будет разместить на Каширском шоссе (участок возле владения 22а), в Восточном административном округе – по адресу Косинская улица, владение 13, в ЗелАО – по адресу Проектируемый проезд № 684, дом 2, строение 2.

Отправить заявку на участие в торгах можно до 20 сентября, итоги будут подведены 24 сентября.

На городские торги ранее выставили участок для организации площадью 2,1 гектара в проезде Черепановых, владении 64. Здесь планируют строительство современного общественно-делового квартала, в котором устроиться на работу смогут свыше 700 человек.

В первом полугодии 2024 года у Москвы приобрели и арендовали 69 земельных участков, общая площадь которых превысила 11 гектаров, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и коммерческие проекты.