Свыше 11 га земли арендовали и приобрели у Москвы под ИЖС с начала 2024 года

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В первом полугодии 2024 года у Москвы приобрели и арендовали 69 земельных участков, общая площадь которых превысила 11 гектаров, под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и коммерческие проекты. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Текущие показатели превысили аналогичный период прошлого года в 1,5 раза, подчеркнул Ефимов. По его словам, на этих участках можно построить капитальные объекты общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман, уточнил, что из общего объема реализованной земли под ИЖС пришлось около 6,7 гектара.

На этих территориях более 50 московских семей смогут построить частные дома общей площадью около 27 тысяч квадратных метров, сказал Гаман, добавив, что большинство участков находятся в ТиНАО и ВАО.

Чтобы приобрести участок, желающие могут принять участие в аукционе. Так, в январе – июне 2024 года в аукционах по аренде и продаже участков за один лот в среднем конкурировали 13 участников.

Между тем 1 августа в России начал действовать новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства, что должно привести к росту цен в сфере строительства на 5–10%.

В новый стандарт включили 45 критериев, которые объединили в восемь категорий. В их числе выделятся архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура, а также организация и управление строительством.

