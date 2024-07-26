Экономист Сорокина: строительство частных домов подорожает с 1 августа

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С 1 августа в России начнет действовать новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). После этого в стране может подорожать возведение частных домов, рассказала в беседе с агентством "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Эксперт считает, что введение зеленых норм приведет к росту цен в сфере строительства на 5–10%. Однако это произойдет только для части объектов.

Вместе с тем, по ее мнению, экономия при дальнейшей эксплуатации станет более значительной, поскольку составит 50–60%. При этом рынок покинут недобросовестные застройщики, которые предлагают дешевые, но менее качественные дома и материалы, считает экономист.

В новый стандарт будут включены 45 критериев, которые объединят в восемь категорий. В их числе выделятся архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура, а также организация и управление строительством. Кроме того, оценке будут подлежать комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.

Необходимость во внедрении данного стандарта возникла в связи с активизацией выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Новые правила должны защитить клиентов и банки от некачественных услуг строителей. На данный момент застройщики следуют им добровольно, но после вступления в силу их исполнение станет обязательным для тех из них, кто собирается обслуживать клиентов с ипотекой.

Между тем в первые шесть месяцев 2024 года москвичи приобрели у города 53 участка общей площадью 6,64 гектара для ИЖС. На данных объектах горожане смогут возвести дома, площадь которых будет варьироваться от 140 до 854 квадратных метров.