Город выставит на торги помещение у станции метро "Лубянка"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Инвесторы смогут приобрести помещение площадью более 265 квадратных метров возле станции метро "Лубянка". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

"Новый собственник сможет открыть там, например кафе, офис, выставочное или творческое пространство", – добавил он.

Помещение, расположенное в Тверском районе столицы, занимает большую часть верхнего этажа здания 1890 года постройки. Здание, которое находится по адресу Новая площадь, дом 8, строение 1, не является объектом культурного наследия, поэтому строгих требований к нему нет.

Принять участие в торгах смогут все желающие. Для этого нужно зайти на торговую площадку, зарегистрироваться там, получить электронную подпись, внести задаток в виде 10% от начальной стоимости лота и подать заявку на участие. В случае победы все договоры будут заключены через инвестпортал.

Ранее на торги уже выставлялись два здания, расположенных в центре Москвы. Объект площадью более 240 квадратных метров у станции метро "Маяковская" можно использовать под офис или гостиницу, а отдельно стоящее здание площадью почти 40 "квадратов" неподалеку от метро "Парк Культуры" инвесторы смогут использовать под кофейную или студию маникюра.

