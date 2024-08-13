Три проекта КРТ реализуют на участке бывшей промзоны Огородный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три проекта комплексного развития территорий находятся на стадиях проработки и реализации на части бывшей промзоны Огородный проезд. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках реализации трех проектов комплексного развития части бывшей промзоны Огородный проезд на участках общей площадью около 38 гектаров возведут жилые и деловые кварталы. Всего там появится более 880 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – отметил он.

Инвестиции в проект составят 238,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект прогнозируется более 2,1 миллиарда рублей. В результате около 8,9 тысячи человек смогут найти работу.

Площадки располагаются в районах Бутырском и Марьина Роща. Они находятся вдоль второго Московского центрального диаметра и примыкают к Складочной улице, проезду Добролюбова и Огородному проезду.

"Самый большой проект в Огородном проезде площадью более 15 гектаров уже реализует компания ООО "К-Инвест", определенная в ходе торгов. По двум другим участкам общей площадью свыше 22 гектаров опубликованы проекты решений, ожидаются ответы от правообладателей", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего на этих территориях построят около 511,6 тысячи квадратных метров жилья и 241,9 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Также здесь появятся современные производства, общая площадь которых составит 129,9 тысячи квадратных метров.

Между тем школа и детский сад появятся в Тропарево-Никулине в рамках реализации программы комплексного развития территорий. Планируется создать около 280 рабочих мест. Участок находится рядом со станциями "Юго-Западная" и "Озерная". Сейчас на нем размещены офисы, мойки и другие объекты.

