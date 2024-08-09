Владимир Ефимов: с начала года в Москве построили 48 социальных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

48 социальных объектов, в числе которых 23 здания школ и детских садов, а также 8 медицинских, 10 спортивных и 7 культурных зданий, были построены в Москве с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вся социальная инфраструктура столицы развивается за счет средств городского бюджета и благодаря частным инвестициям, уточнил вице-мэр.

Так, за текущий год строители завершили строительство трех объектов нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана – Центрального кластера, "Квантум-парка" и Многофункционального комплекса для студентов. Помимо этого, построены Дворец тенниса в "Лужниках", Дворец спорта и образования Ирины Винер в Троицком районе, физкультурно-оздоровительный комплекс "Раменки", а также новая детская поликлиника, возведенная по московскому стандарту, в Бирюлеве Восточном, отметил Ефимов.

При этом в планах до конца 2024-го – завершение строительства флагманского центра ГКБ имени В. М. Буянова и Ледового дворца в Мневниковской пойме. Кроме того, в Северном Бутове и Южном Медведкове появятся современные культурно-досуговые центры.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что проекты реализуются таким образом, чтобы жители новых кварталов и районов с уже сложившейся застройкой получали все самые важные и необходимые городские сервисы в шаговой доступности.

"Общая площадь объектов социального назначения, получивших разрешение на ввод с начала года, превышает 450 тысяч метров", – уточнил Слободчиков, добавив, что свыше 60% от этого общего объема построены за счет средств инвесторов.

Например, среди них большая школа на 1 200 мест в Коммунарке, музейно-выставочный центр "Коллекция", а также универсальный культурно-спортивный центр "Чайка" и многие другие.

Кроме того, на сегодняшний день продолжается строительство нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. Все работы по плану закончатся в следующем году.

При этом сейчас подходит к концу проектирование нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а еще стартовали работы по комплексной реконструкции Центрального Московского ипподрома на Беговой улице.

Между тем в Можайском районе столицы будут реорганизованы четыре неэффективно используемых участка в рамках КРТ. Их общая площадь составляет 3,16 гектара.

На их месте будут возведены современные комплексы, площадь жилых помещений в которых превысит 83 тысячи квадратных метров. При этом на первых этажах зданий разместятся кафе, сервисные мастерские и прочие предприятия малого бизнеса.