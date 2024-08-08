Первый музей по программе МПТ построен в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве возвели первый музей по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), благодаря чему появятся новые рабочие места для примерно 200 человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Он рассказал, что соглашение о строительстве музея в Даниловском районе Москва заключила в 2022 году. Благодаря реализации проекта учреждение сможет принимать до 1,5 тысячи посетителей одновременно. Так, для гостей на первом этаже обустроят билетные кассы, интерактивную зону, гардероб, конференц-зал на 95 человек и ресторан с летней верандой. На этажах со второго по пятый будут размещены постоянные или временные выставки предметов искусства.

По информации пресс-службы департамента градостроительной политики, музей откроется по адресу бульвар Братьев Весниных, дом 3. Здание выполнено в футуристическом стиле.

Также там сделают музейно-выставочный центр "Коллекция", который станет частью арт-квартала с зонами отдыха, летней террасой, ресторанами и кафе. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что здание будет выглядеть как большой стеклянно-медный куб площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Он также добавил, что работы на этом объекте завершены, поэтому его уже ввели в эксплуатацию.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что основной задачей программы МПТ является создание в жилых районах новых соцобъектов и общественных пространств, где граждане могут работать и отдыхать.

"Для этого в 2023–2024 годах мы более чем в два раза увеличили льготу для инвесторов, которые в рамках программы создания МПТ строят учреждения культуры и спорта", – объяснил он.

Недавно Сергей Собянин одобрил и подписал постановление о строительстве трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, которые позволят создать свыше 3,2 тысячи рабочих мест. Так, в ТиНАО возведут сразу два объекта – в районе Внуково построят завод крупномодульного домостроения, площадь которого составит более 128 тысяч квадратных метров, а в Краснопахорском районе появится логистический парк площадью в 27 тысяч квадратных метров.

Кроме того, на северо-западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники в составе многофункционального гостиничного комплекса возведут офисные и спортивные здания, которые займут площадь в размере свыше 11 тысяч квадратных метров. Они появятся по адресу 2-й Силикатный проезд, земельный участок № 8.

