Инвестор построит производственный комплекс в Очаково-Матвеевском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Город предоставил компании "Вента" земельный участок в районе Очаково-Матвеевское по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В результате инвестор построит там производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта может превысить 400 миллионов рублей.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что столица заключила офсетный контракт, согласно которому инвестор возведет производство специальных щеток для уборочной автотехники. Они нужны для работы подметально-вакуумных машин, задействованных в уборке улично-дорожной сети. Также на предприятии планируют выпускать малые архитектурные формы, оборудование и художественно-декоративные и столярные изделия для улучшения городской среды.

На новом производственном объекте площадью 25 тысяч квадратных метров смогут работать более 50 специалистов. Земельный участок площадью 2,45 гектара предоставили инвестору на пять лет, в течение которых он должен завершить строительство предприятия. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока договора аренды.

Ранее город выделил 10 земельных участков площадью 131,3 гектара в рамках МаИП для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Площадь объектов может составить более 800 тысяч "квадратов". Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 80 миллиардов рублей. Общая площадь строящейся недвижимости будет более 400 тысяч "квадратов".

