Город выставил на торги участок для организации в Коптеве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На городские торги выставили участок для организации площадью 2,1 гектара в проезде Черепановых, владении 64, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на участке планируют строительство современного общественно-делового квартала, в котором устроиться на работу смогут свыше 700 человек.

"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения – в 264 миллиона рублей", – уточнил Ефимов.

Сам участок находится рядом с платформой Лихоборы МЦК и МЦД-3, кроме того, вблизи проходит Московский скоростной диаметр.

Общественно-деловая недвижимость, включая магазины, рестораны, кафе, а также культурно-досуговые учреждения, может расположиться на 26,1 тысячи "квадратов", отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Также в плане сохранение катка, который сейчас находится на участке.

Начальная цента лота превышает 12,9 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября от любых заинтересованных лиц, в том числе собственников имущества, расположенного на этой территории, и компаний из регионов.

Кроме того, город также выставит на торги помещение площадью более 265 квадратных метров возле станции метро "Лубянка". Помещение, расположенное в Тверском районе столицы, занимает большую часть верхнего этажа здания 1890 года постройки. Оно находится по адресу Новая площадь, дом 8, строение 1, и не является объектом культурного наследия, поэтому строгих требований к нему нет.