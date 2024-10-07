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07 октября, 11:25

Транспорт

Схема движения транспорта возле реки Яузы изменится в центре Москвы

Фото: depositphotos/wastesoul

В центре Москвы в районе реки Яузы будет изменена схема движения для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения на время работ по благоустройству, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Так, временно отменен левый поворот с Устьинского проезда на улицу Солянку. Для проезда на улицу Солянку специалисты создадут двустороннюю схему движения на Устьинской набережной. Также будет организован разворот на площади Галины Улановой.

телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Изменения позволят повысить пропускную способность Устьинского проезда и Яузского бульвара для личного и городского видов транспорта, отметили в ведомстве.

Благодаря отмене поворота будет перенастроена работа светофоров для увеличения пропускной способности с разных направлений.

Вместе с тем движение ограничено для автомобилей в ряде участков в Алексеевском районе с 30 сентября до 25 декабря. Одна из полос дороги недоступна для проезда на участках 1-й Мытищинской и 2-й Мытищинской улиц. Ограничения введены в связи с проведением инженерных работ.

Схема движения временно изменилась на МЦД-4

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