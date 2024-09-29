Около 70 тыс поездок совершается по будням на автобусных маршрутах у новых станций метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По будням на обновленных автобусных маршрутах, которые подходят к новым станциям Троицкой и Сокольнической линий метро, пассажиры совершают почти 70 тысяч поездок, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

С момента их запуска прошло 3 недели. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в общей сложности к началу работы новых станций метро было решено изменить 14 маршрутов наземного транспорта. Для повышения комфорта пересадок им скорректировали трассы следования и присвоили новые номера.

После этого передвижение по городу стало еще удобнее для жителей ЮЗАО и ТиНАО. Так, к открытию новых станций метро автобусы и электробусы стали ходить чаще, а также начали подъезжать ближе к метро.

"Мы заранее продумываем все изменения, чтобы новой инфраструктурой могли пользоваться как можно больше людей. Развиваем городской транспорт по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Вместе с тем за последние шесть лет пассажиры совершили свыше 500 миллионов поездок на электробусах. Так, замена автобусов на более современные электробусы ведется в Москве с 2018 года. На данный момент 2 тысячи инновационных машин обеспечивают работу более 140 маршрутов.