Пассажиры совершили более 500 млн поездок на электробусах в Москве за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры в столице совершили свыше 500 миллионов поездок на электробусах за последние шесть лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Власти города продолжают развивать сеть этого экологичного транспорта, отметил он.

"С 2018 года заменяем автобусы на современные электробусы российского производства. Сегодня 2 тысячи инновационных машин обеспечивают работу более 140 маршрутов", – добавил он.

Ранее на маршрут в Москве вышел двухтысячный электробус. Юбилейный электробус был создан на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он курсирует по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного, который соединяет северо-запад, центр и восток Москвы.

До конца 2030 года в столицу поставят еще порядка 3,9 тысячи электробусов, рассказал Сергей Собянин. Таким образом, наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу.

