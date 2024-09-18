13 маршрутов электробусов и автобусов будут улучшены в Москве с 21 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 21 сентября изменят 13 маршрутов электробусов и автобусов, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой слова заммэра Максима Ликсутова.

Вице-мэр подчеркнул, что на востоке и юге города появятся новые маршруты, а в остальных округах изменятся существующие. Новый экспресс-маршрут е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро. Магистральный маршрут м60 свяжет Гольяново и Измайлово с центром Москвы, а маршрут 874 – жилые комплексы в "ЗИЛ" с МЦК и Замоскворецкой линией метрополитена.

По словам Ликсутова, маршруты охватывают 34 района столицы в 9 округах, а также Балашиху.

"Теперь автобусы и электробусы будут ближе подъезжать к станциям рельсового каркаса и проходить через ЖК. Еще больше горожан получат удобный транспорт рядом с домом", – сказал Ликсутов.



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Между тем в Москве появится новая остановка "Метро Сходненская" для автобусных маршрутов № 43 и 267. Ее откроют для пассажиров с 21 сентября.

Кроме того, в этот же день запустят новый автобусный маршрут № 874 "Метро Технопарк" – "МЦК ЗИЛ". Автобусы пойдут по Проектируемому проезду № 7024, набережной Марка Шагала и проспекту Лихачева.