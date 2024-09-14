Автобусный маршрут от метро "Технопарк" до МЦК ЗИЛ появится с 21 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый автобусный маршрут № 874 "Метро "Технопарк" – МЦК ЗИЛ" запустят с 21 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Автобусы пойдут по Проектируемому проезду №7024, набережной Марка Шагала и проспекту Лихачева", – уточнило транспортное ведомство.

Благодаря вводу нового автобусного маршрута жители жилых комплексов смогут быстро добираться до метро и Московского центрального кольца.

Ранее вместо автобусов на маршруты № 57, 113 и 419 на западе и юго-западе города вышли электробусы. На первых двух маршрутах горожане смогут добраться от станции метро "Ломоносовский проспект" через вход в главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова до ближайших районов и станций рельсового транспорта. Электробус под номером 419 свяжет учебные корпуса МГУ с Домом аспиранта и стажера, который расположен в Академическом районе.

Недавно на маршрут во Всемирный день электротранспорта и столетний юбилей регулярного автобусного движения в Москве вышел двухтысячный электробус. Юбилейный электробус был создан на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет курсировать по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного, который соединяет северо-запад, центр и восток Москвы.

