Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Двухтысячный электробус вышел на маршрут во Всемирный день электротранспорта и столетний юбилей регулярного автобусного движения в Москве, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Юбилейный электробус был создан на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет курсировать по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного, который соединяет северо-запад, центр и восток Москвы.

Первый автобусный маршрут начал действовать в столице в 1924 году, напомнил мэр. В тот период от Каланчевской площади до Тверской Заставы, которые в настоящее время называются Площадью трех вокзалов и Белорусским вокзалом, стали курсировать восемь машин.

Сейчас московские автобусы постепенно заменяются электробусами. Глава города подчеркнул, что они представляют собой современный, удобный и экологически чистый вид транспорта.

Так, практически четверть парка наземного городского транспорта сейчас состоит из электробусов российского производства. Их распространение позволяет увеличивать комфорт поездок для пассажиров, снижая при этом негативное влияние на окружающую среду.

"До конца 2030 года поставим еще порядка 3,9 тысячи электробусов. Таким образом, наш наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу", – отметил мэр.

Вместе с тем за лето 2024 года во всех округах города были изменены около 90 маршрутов наземного транспорта. Так, 11 новых маршрутов открылись впервые более чем в 40 районах, а еще 22 стали электробусными. Кроме того, в столице появились обновленные остановки, изменились пути следования транспортных средств и их режимы работы.