На столичные маршруты вышли еще три электробуса

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Вместо автобусов на маршруты № 57, 113 и 419, ездящие на западе и юго-западе города, вышли электробусы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, на первых двух маршрутах горожане смогут добраться от станции метро "Ломоносовский проспект" через вход в главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова до ближайших районов и станций рельсового транспорта.

В свою очередь, электробус под номером 419 свяжет учебные корпуса МГУ с Домом аспиранта и стажера, который расположен в Академическом районе.

"Экологичный транспорт в столице стремительно развивается. Сегодня Москва – лидер по количеству экологичного транспорта в Европе", – привели слова Ликсутова на портале мэра и правительства столицы.

Вице-мэр напомнил, что в минувшие выходные три маршрута в девяти районах столицы вышли девять электробусов российского производства.

Теперь общее количество таких сообщений превысило цифру в 140 единиц. Ликсутов добавил, что на этом московские власти не остановятся и продолжат развивать сеть электробусов.



1 из 3

Недавно на маршрут во Всемирный день электротранспорта и столетний юбилей регулярного автобусного движения в Москве вышел двухтысячный электробус. Юбилейный электробус был создан на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет курсировать по маршруту М3 Серебряный Бор – проспект Буденного, который соединяет северо-запад, центр и восток Москвы.

Сергей Собянин добавил, что до конца 2030 года в столицу поставят еще порядка 3,9 тысячи электробусов. Таким образом, наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу.