Новая перехватывающая парковка появилась около станции метро "Некрасовка"

Фото: Агентство "Москва"

Новая перехватывающая парковка на 118 мест появилась около станции метро "Некрасовка". Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Так, с 05:30 до 02:00 парковкой можно пользоваться бесплатно при совершении не менее двух поездок на метрополитене, МЦК или МЦД от станции метро "Некрасовка". С 06:00 до 22:00 стоимость парковки составит 50 рублей в час, с 22:00 до 06:00 – 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем – бесплатно при непрерывном размещении.

Также на перехватывающей парковке на Винницкой улице, доме 13, появилось 60 абонементных мест, отметил заммэра Максим Ликсутов. Теперь жители ближайших домов смогут купить абонемент, цена которого составляет две тысячи рублей в месяц, и не тратить время на поиск парковки.

Продажи откроются с 18 сентября. На остальных местах действует такой же тариф, как на перехватывающей парковке около станции метро "Некрасовка".

Ранее сообщалось, что до конца года москвичи получат перехватывающие парковки у станций метро "Крылатское", "Калужская" и "Воронцовская". Замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова указала, что перехватывающие парковки пользуются у автомобилистов популярностью благодаря умному тарифу, который позволяет бесплатно оставить машину и продолжить путь на городском транспорте.