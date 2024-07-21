Три перехватывающих парковки появятся у станций столичного метро до конца года

До конца 2024 года жители столицы получат еще три перехватывающих парковки. Одна из них будет находиться у станции метро "Некрасовка", еще две – у станций "Крылатское", а также "Калужской" и "Воронцовской".

Как отметила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, перехватывающие парковки пользуются популярностью у автомобилистов благодаря умному тарифу. Они позволяют водителям бесплатно оставить машину и продолжить путь на городском транспорте, например, метро, МЦК или МЦД.

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