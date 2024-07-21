21 июля, 22:30Город
Три перехватывающих парковки появятся у станций столичного метро до конца года
До конца 2024 года жители столицы получат еще три перехватывающих парковки. Одна из них будет находиться у станции метро "Некрасовка", еще две – у станций "Крылатское", а также "Калужской" и "Воронцовской".
Как отметила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, перехватывающие парковки пользуются популярностью у автомобилистов благодаря умному тарифу. Они позволяют водителям бесплатно оставить машину и продолжить путь на городском транспорте, например, метро, МЦК или МЦД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.