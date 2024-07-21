Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 22:30

Город

Три перехватывающих парковки появятся у станций столичного метро до конца года

Три перехватывающих парковки появятся у станций столичного метро до конца года

Территорию вокруг причалов Кутузовский и Сити-Багратион благоустроят

Собянин рассказал о старте строительства дороги к станции МЦД-4 Кокошкино

Более 120 кафе и магазинов предложат гастрономические изделия на фестивале "Лето в Москве"

Перехватывающую парковку откроют у метро "Некрасовка"

Благоустройство причалов Кутузовский и Сити-Багратион завершат осенью 2024 года

Три новые перехватывающие парковки откроют в Москве в 2024 году

Первый мастер-класс "Балетная зарядка" прошел в столице 20 июля

Новые светодиодные фонари установят на набережной Тараса Шевченко

Собянин: у причалов Кутузовский и Сити-Багратион обустроят пешеходные зоны

До конца 2024 года жители столицы получат еще три перехватывающих парковки. Одна из них будет находиться у станции метро "Некрасовка", еще две – у станций "Крылатское", а также "Калужской" и "Воронцовской".

Как отметила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, перехватывающие парковки пользуются популярностью у автомобилистов благодаря умному тарифу. Они позволяют водителям бесплатно оставить машину и продолжить путь на городском транспорте, например, метро, МЦК или МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоКристина ШашковаДарья Ермакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика