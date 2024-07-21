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21 июля, 09:15

Город

Тренировки по восточному единоборству пройдут в саду "Эрмитаж" и парке "Музеон" 21 июля

Тренировки по восточному единоборству пройдут в саду "Эрмитаж" и парке "Музеон" 21 июля

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Фестиваль "Лето в Москве" подготовил для гостей и жителей столицы насыщенную программу на 21 июля. Так, в саду "Эрмитаж" и парке "Музеон" пройдут тренировки по ушу.

Тем временем на старой Басманной можно посетить занятия по растяжке, на Сущевском валу – поиграть в футбол и настольный теннис, а на Тверской площади состоится традиционное московское чаепитие. Кроме того, на Чистых прудах будет работать винтажный маркет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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