Тренировки по восточному единоборству пройдут в саду "Эрмитаж" и парке "Музеон" 21 июля

Фестиваль "Лето в Москве" подготовил для гостей и жителей столицы насыщенную программу на 21 июля. Так, в саду "Эрмитаж" и парке "Музеон" пройдут тренировки по ушу.

Тем временем на старой Басманной можно посетить занятия по растяжке, на Сущевском валу – поиграть в футбол и настольный теннис, а на Тверской площади состоится традиционное московское чаепитие. Кроме того, на Чистых прудах будет работать винтажный маркет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.