Собянин: в Москве пройдет Всемирный фестиваль циркового искусства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024" пройдет в Москве с 18 по 21 июля, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Москва – крупнейший мировой центр циркового искусства. Наших артистов хорошо знают за рубежом. Иностранные звезды цирка считают за честь выступить на московских аренах", – сказал мэр.

Мероприятие организует Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Участие в нем примут с выше 200 артистов из 17 стран мира. Среди них Россия, Казахстан, Гватемала, Перу, Филиппины, Китай, Болгария, Монголия, Вьетнам, Эфиопия, КНДР, Польша, США, Италия, Испания, Португалия и Германия. Всего будут участвовать 23 команды.

Россию представят наездники, акробаты, клоунские дуэты, дрессировщики слонов и бизонов. В программе фестиваля три конкурсных дня (18–20 июля) и два больших Гала-шоу (20–21 июля). Оценивать конкурсантов будут три независимых жюри: профессиональные деятели культуры и цирковой индустрии, представители СМИ и зрители.

Народный артист России Эдгард Запашный ранее сообщал, что Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского после трехлетнего перерыва.

6 июля в Москве прошел ночной велофестиваль. Он проходил в стиле "Неонового праздника". В связи с этим временно ограничивали движение транспорта на центральных улицах и набережных. Сейчас все улицы открыты для проезда.

