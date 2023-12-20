Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" пройдет летом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" после трехлетнего перерыва пройдет в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Об этом заявил гендиректор учреждения, народный артист России Эдгард Запашный.

Он уточнил, что фестиваль состоится в период с 18 по 21 июля. Планируется, что в нем поучаствуют представители 15–20 стран.

Кроме того, фестиваль "Путешествие в Рождество" проводится в Москве в десятый раз. Москвичи и гости столицы приходят на него вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких. В рамках программы проходят концерты и театральные постановки, проводятся спортивные и творческие занятия.

Также в павильоне "Арт-парк" в центральной части Измайловского парка открылась выставка студенческих работ "Новогодняя мишура". Посетители могут бесплатно ознакомиться с необычными дизайнерскими решениями, на которые авторы вдохновились благодаря впечатлениям от уходящего года.

В Москве начался благотворительный фестиваль "Звезда Рождества"