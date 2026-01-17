Форма поиска по сайту

17 января, 18:01

Культура

Путин поздравил российских артистов с новым профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских артистов с новым профессиональным праздником. Его поздравление зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры по случаю Дня артиста.

Российский лидер отметил, что в стране чествуют достойных представителей артистического сообщества России, которые посвящают себя и свой талант сцене и кинематографу, а также эстрадному и цирковому искусству.

"Своим вдохновенным трудом вносит созидательный вклад в сбережение нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния, в развитие традиций подвижничества, просветительства, беззаветного служения народу, передающихся из поколения к поколению", – указал Путин.

Кроме того, он назвал глубоко символичным, что данный праздник приурочен ко дню рождения театрального режиссера и актера, создателя всемирно известной творческой школы Константина Станиславского.

Президент выразил уверенность в том, что праздник пройдет "на высокой творческой ноте" и обретет традиции, а также станет заметным событием в "богатой палитре" мероприятий, приуроченных к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей.

Путин также пожелал артистам успехов, преданных зрителей и интересных проектов.

Ранее Путин поздравил с профессиональным праздником командование, личный состав и ветеранов Космических войск России. Он выразил уверенность, что это подразделение будут продолжать твердо стоять на страже стратегических интересов страны, а также вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности государства.

властькультура

