Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником. Текст поздравления президента опубликован на сайте Кремля.

"Сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество", – сказал Путин.

Президент отметил символичность открытия мемориала "Военным разведчикам, исполнившим свой долг до конца" именно в этот день. Он напомнил, что память о разведчиках, которые отдали жизнь за свою страну, священна.

Глава государства добавил, что граждане России гордятся подвигами разведчиков. Он поблагодарил ветеранов, личный состав военной разведки за преданность Родине и самоотверженность.

Путин подчеркнул, что люди, которые посвятили себя этой героической службе, стояли на страже Отечества во все времена и успешно выполняли сложные задания. По его словам, разведданные, которые были переданы своевременно, порой играли ключевую роль при принятии стратегических решений руководством страны. Также они помогали защищать интересы государства в самых разных точках планеты.

Ранее Путин поздравил с профессиональным праздником командование, личный состав и ветеранов Космических войск России. Он выразил уверенность, что это подразделение будут продолжать твердо стоять на страже стратегических интересов страны, а также вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы и обеспечение обороноспособности государства.

