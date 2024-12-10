Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики

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Разведчики Артем и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию после обмена, приезжали на родину в 2018 году во время чемпионата мира по футболу как аргентинские болельщики. Об этом они рассказали журналу "Разведчик", который опубликован на сайте Службы внешней разведки (СВР).

За границей россияне работали под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. По словам Дульцева, пару раз им удавалось приехать в Россию, однако, подчеркнул он, это было непросто организовать.

В 2018 году, продолжил Дульцев, они воспользовались чемпионатом мира по футболу и приехали как иностранцы. Вместе с Анной он посетил несколько матчей, в том числе в Нижнем Новгороде, где смотрел игру между Аргентиной и Хорватией.

С супругами были и их дети София и Даниил, которые родились и жили за рубежом. Когда Аргентина крупно проиграла, дочь расстроилась и даже всплакнула, сказал Дульцев. В ту же поездку в Россию им удалось организовать встречу с родными, уточнил он.

Дульцева отметила, что встреча прошла на даче ее родителей, куда приехали обе семьи. С ее слов, дети не поняли, что перед ними их бабушки и дедушки. Она уточнила, что дети еще были слишком маленькими и не задавали вопросов.

"Тем не менее мы решили, что поездка в Нижний (Новгород. – Прим. ред.) для них важна. Она им запомнится и поможет адаптироваться после возвращения. Ведь в основном дети нелегалов приезжают на родину, когда они уже большие и им непросто принимать новую для них реальность", – пояснила Дульцева.

Обмен заключенными между Россией и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из семи стран.

России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.