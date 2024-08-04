Вернувшийся по обмену Селезнев был шокирован встречей с Путиным

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Один из вернувшихся в рамках обмена россиян Роман Селезнев рассказал о впечатлениях от встречи в аэропорту с Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, когда их самолет приземлился в Москве, то у трапа россиян встречал президент и лично пожал руку Селезневу, а также перекинулся с ним парой слов уже в здании аэропорта.

"Я чуть в обморок не упал. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком", – признался он.

При этом Селезнев не стал уточнять, что именно сказал ему глава государства во время беседы. Он добавил, что в этом разговоре не было ничего секретного, но в этот момент он почувствовал человеческие эмоции.

"Когда по телевизору его видишь - это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех. Он замечательный человек, и спасибо ему огромное, что меня спас", – подчеркнул россиянин.

Селезнев также отметил, что встреча с Путиным многое значила дня него, назвав его человеком с большой буквы.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронину, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

