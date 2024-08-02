Песков: дети обменянных россиян не поняли, что их встречал лично Путин

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Дети россиян, которые прибыли в Россию после масштабного обмена заключенными, сперва не поняли, что Владимир Путин прибыл встретить их лично, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что спустившиеся по трапу самолета дети не знают русского языка, поэтому российский лидер поприветствовал их по-испански.

"Он сказал "buenas noches" (спокойной ночи. – Прим. ред.). Это, кстати, слышно на камере на съемках... Дети нелегалов спрашивали, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин", – рассказал представитель Кремля.

При этом во время пребывания россиян в иностранной тюрьме они не имели возможности постоянно видеть своих детей, поэтому для них весьма существенным оказался риск потери родительских прав, обратил внимание Песков.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. Посредником в этой сделке стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Вместе с тем российский лидер помиловал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершкович, экс-морпеха Пола Уилана, редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом), а также Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко.

После возвращения в страну освобожденных россиян Владимир Путин заявил, что они будут представлены к государственным наградам. Президент поблагодарил тех из них, кто имеет отношение к военной службе, "за верность присяге, своему долгу и Родине".

