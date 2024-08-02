Песков: вернуть россиян позволила жесткая позиция Путина в вопросе обмена

Фото: kremlin.ru

Освободить россиян позволило жесткое требование Владимира Путина обменивать, а не выдавать осужденных американцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в ходе интервью американский журналист Такер Карлсон попросил российского лидера в качестве жеста доброй воли выдать осужденных американцев. Тогда Путин ответил, что здесь жестов доброй воли быть не может.

"Когда отдадут наших – тогда можно говорить об этом. Вот такая жесткая позиция все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою родину благодаря такой позиции", – пояснил Песков.

Он рассказал, что переговоры по обмену заключенными велись главным образом по линии ФСБ и ЦРУ. При этом он добавил, что Москва признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в составлении такой срочной цепочки обмена заключенными.

Отвечая на вопрос, велось ли обсуждение обмена журналиста Ивана Сафронова и публициста и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), Песков заметил, что вся внутренняя кухня этих переговоров не может быть публичной. Тем не менее работа по освобождению россиян, остающихся в заключении за границей, продолжится, заверил он.

Представитель Кремля рассказал, что Путин посчитал нужным встретить освобожденных по обмену заключенных у трапа в аэропорту, чтобы отдать дань людям, которые служат своей стране.

"Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране, которые после очень сложных испытаний получили возможность, благодаря очень напряженной работе многих-многих людей, получили возможность вернуться на свою родину", – сказал Песков.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

На Родину удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Помимо указанных лиц, Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).