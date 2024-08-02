Захарова назвала обмен заключенными между РФ и Западом "битвой самообладаний"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что состоявшийся обмен заключенными между Россией и Западом стал "битвой самообладаний". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"То, что многие назвали "обменом", я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб", – высказалась она.

Захарова подчеркнула, что "по всем показателям наши лучшие". Она отметила, что это также "вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство".

По ее словам, произошедший обмен в очередной раз превратил эту веру и надежду в знание того, что Россия своих не бросает.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из семи стран.

На Родину удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

