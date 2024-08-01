ФСБ опубликовала новое видео с обмена заключенными в Анкаре

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала новые видео об обмене заключенными. На одном из них показана посадка в автобус в Анкаре граждан, обменянных на россиян.



На втором видео демонстрируется посадка в самолет в Турции для вылета в Москву российских граждан.



Еще на одних кадрах виден салон авиаборта во время полета в Анкару. На видео можно заметить обменянных журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговоренного к высшей мере наказания в Белоруссии немца Рико Кригера, которого помиловал президент страны Александр Лукашенко.



Ранее ФСБ разместила видеокадры посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которых помиловал Владимир Путин, для обмена заключенных. На них сотрудники ведомства выводят граждан из автобуса и провожают их на борт самолета.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары. По данным турецкой разведки, в нем приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Владимир Путин помиловал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана, Кевина Лика и Демури Воронину, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и других граждан.

Вместе с тем в РФ вернулись восемь граждан, которые были задержаны и оставались в ряде стран НАТО. По некоторым данным, они в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным, срокам заключения.

По информации СМИ, на Родину удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

