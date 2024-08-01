Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал предателям России сгнить в тюрьме. При этом он заявил, что полезнее будет освободить своих граждан, которые работали на страну.

"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", – указал политик в своем телеграм-канале.

Также Медведев посоветовал предателям РФ подбирать новые имена и маскироваться под программой защиты свидетелей.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом). Помимо указанных лиц, Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

В свою очередь, в Россию вернулись восемь граждан, которые были задержаны и находились в ряде стран НАТО. По некоторым данным, вернувшиеся люди в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным, срокам заключения.

Источник СМИ уточнил, что в РФ удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

