ФСБ показала кадры отправки из РФ бывших заключенных для обмена

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ разместила видеокадры посадки в самолет перед вылетом в Турцию граждан, которых помиловал Владимир Путин, для обмена заключенных.



На кадрах видно, как сотрудники ведомства выводят помилованных граждан из автобуса и провожают их на борт самолета.

Обмен заключенными между РФ и США состоялся 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. В их числе оказались журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан, Кевин Лик и Демури Воронина, оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) и редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева, а также другие граждане.

В результате этого обмена в РФ вернулись восемь граждан, которые были задержаны и оставались в ряде стран НАТО. Вместе с ними в РФ были возвращены и несовершеннолетние. По некоторым данным, вернувшиеся люди в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным, срокам заключения.

По данным СМИ, на Родину удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

