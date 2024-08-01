Путин: вернувшиеся в рамках обмена россияне будут представлены к госнаградам

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Вернувшиеся в рамках обмена, который прошел в Анкаре, россияне будут представлены к государственным наградам. Об этом заявил Владимир Путин.

Освобожденные прибыли в аэропорт Внуково-2 бортом специального летного отряда "Россия". У трапа самолета их лично встретил президент РФ. Вдоль красной дорожки выстроился почетный караул. Россиян приветствовали почти четыре десятка военнослужащих Президентского полка, сообщается в телеграм-канале "Кремль. Новости".

"Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе, хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", – сказал российский лидер.

Кроме того, он заверил обменянных граждан в том, что Родина никогда не забывала о них.

Вместе с Путиным во встрече россиян приняли участие также и директор ФСБ РФ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары. По данным турецкой разведки, в нем приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Путин помиловал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана, Кевина Лика и Демури Воронину, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и других граждан.

Вместе с тем в РФ вернулись восемь граждан, которые были задержаны и оставались в ряде стран НАТО.

По информации СМИ, на Родину удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

