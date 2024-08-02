Песков: Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил за содействие при организации обмена

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Владимир Путин позвонил своему коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко и поблагодарил его, а также белорусскую сторону за помощь в организации обмена заключенными, который прошел между РФ и Западом 1 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что освободить россиян позволило жесткое требование Владимира Путина обменивать, а не выдавать осужденных.

Он напомнил, что в ходе интервью американский журналист Такер Карлсон попросил российского лидера в качестве жеста доброй воли выдать осужденных американцев. Тогда Путин ответил, что здесь жестов доброй воли быть не может.

Посредником в проведении сделки между РФ и Западом стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран. В Россию удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Также Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

