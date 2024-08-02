FT: Шольц освободил осужденного в ФРГ Красикова после переговоров с Байденом

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Канцлер Германии Олаф Шольц согласился освободить осужденного в ФРГ офицера спецслужб России Вадима Красикова после переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

"Сделка была заключена после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в январе", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, сторона США понимала, что сделка состоится только в том случае, если они смогут убедить канцлера Германии освободить Красикова.

Шольц якобы согласился на это во время визита в Вашингтон в феврале. По информации неназванного высокопоставленного чиновника США, Шольц сказал Байдену, что "ради него" он сделает это.

Шольц также рассказал, что созвонился с президентом США после обмена заключенными между Россией и странами Запада. По его словам, правительство ФРГ несколько месяцев работало в тесной координации с США, для того чтобы найти решение по обмену заключенными с РФ.

Обмен прошел 1 августа в аэропорту Анкары. По данным турецкой разведки, в нем приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Владимир Путин помиловал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана, Кевина Лика и Демури Воронину, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и других граждан.

В Россию удалось вернуть Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.