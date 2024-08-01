Шольц сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом после обмена заключенными

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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что созвонился с президентом США Джо Байденом после обмена заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщает ТАСС.

"Несколько минут назад я снова разговаривал по телефону с президентом Байденом, который был очень благодарен за сотрудничество двух наших стран в этом важном вопросе", – заявил канцлер.

Шольц отметил, что правительство ФРГ несколько месяцев работало в тесной координации с США для того, чтобы найти решение по обмену заключенными с Россией. По его словам, сейчас они летят в Германию из Анкары.

Обмен заключенными между РФ и США прошел 1 августа в аэропорту Анкары. По данным турецкой разведки, в нем приняли участие 26 заключенных из семи стран.

Владимир Путин помиловал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана, Кевина Лика и Демури Воронину, оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), редактора радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашеву и других граждан.

Вместе с тем в РФ вернулись восемь граждан, которые были задержаны и оставались в ряде стран НАТО.

Согласно данным СМИ, на Родину удалось вернуть Вадима Красикова, который отбывал наказание в Германии за убийство, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

