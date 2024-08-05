Разведчики Дульцевы: дети положительно отреагировали на новость о том, что они русские

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Российские разведчики Артем и Анна Дульцевы рассказали, что их дети положительно отреагировали на новость о том, что они русские. Этими подробностями они поделились в эфире телеканала "Россия 1".

"Софи начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно", – рассказали Дульцевы.

На опубликованных кадрах также видно, что их дети уже выучили несколько фраз на русском языке. Так, сын Дульцевых сказал фразу: "Я люблю мою большую семью".

При этом Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. По ее словам, Аргентина якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. В свою очередь, как она утверждает, спецслужба Словении делала все, чтобы оставить их вместе с родителями. В связи с этим супруга Дульцева указала на возможное давление со стороны других государств на Любляну.

Ее муж Артем добавил, что их навещал сотрудник СВР, который утверждал, что Владимир Путин сделает все для их вызволения.

"Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось", – заключил он, добавив, что глубоко благодарен президенту РФ и СВР.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронину, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

