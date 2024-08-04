Медведев посоветовал уехавшим по обмену "предателям" оглядываться по сторонам

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями тех граждан РФ, которые были переданы Западу в рамках обмена заключенными между Россией и США. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он также предупредил этих россиян, что им нужно будет впоследствии оглядываться по сторонам. Медведев указал, что они поставили перед собой цель – разрушить собственную страну.

"Неважно, идет ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. Скажем прямо – они предатели. А в общем – пусть горят в аду!", – уточнил зампред Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что выданные Западу граждане РФ являются угрозой для страны, "обслуживая ее врагов". Именно поэтому, как утверждает Медведев, их с радостью приняли иностранные лидеры, понимая, что они помогут развалить Россию.

При этом зампред Совбеза РФ добавил, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. По его словам, этого удалось достичь благодаря тщательной работе российских ведомств и их зарубежных партнеров.

"Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", – заявил он.

Кроме того, Медведев считает, что эта сделка прошла в пользу России. Так, российской стороне удалось вернуть тех граждан РФ, которые находились в заключении на Западе. Как утверждает зампред Совбеза РФ, они являются патриотами, которые совершили подвиг, поэтому их стоит приставить к госнаградам.

"Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни во имя процветания нашей страны", – подытожил он.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронину, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

