Умер советский разведчик Геннадий Юшкевич

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Советский разведчик, участник Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет в Белоруссии. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны республики.

В связи с этим коллегия ведомства выразила соболезнования близким и родным ветерана, указав на его активное участие в различных мероприятиях на региональном и республиканском уровнях. Подчеркивается и деятельность разведчика, которая была связана с патриотическим воспитанием молодежи.

Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске. Во время Великой Отечественной войны, когда разведчику было 14 лет, он вступил в диверсионно-разведывательный отряд "Чайка", а через два года пополнил ряды разведывательной группы "Джек" 3-го Белорусского фронта.

Также принимал участие в боях за Восточную Пруссию. После завершения войны его зачислили в состав почетных солдат 5-й отдельной бригады Сил специального назначения. За заслуги Юшкевича отметили орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также орденом Славы 3-й степени.