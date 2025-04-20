Скончался последний в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

Фото: телеграм-канал "Кастюкевич Live"

Единственный живший в Херсонской области ветеран и участник боевых действий Великой Отечественной войны (ВОВ) Семен Чумаченко умер в 98 лет. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Самые добрые воспоминания о Семене Михайловиче. Всегда рассказываю о нем, вспоминая наше общение и те слова, напутствия и просто точные фразы, которыми Семен Михайлович с удовольствием делился", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Чумаченко родился в селе Макаровка Каланчакского округа области. В 1944 году он попал на фронт. Был сапером-разведчиком, сражался в частях 1-го Белорусского фронта, освобождал Польшу.

В частности, в бою у реки Вислы взял ценного пленного, несмотря на плотный пулеметный огонь. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать. После войны приехал в Геническ. Был награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны 1 степени.

