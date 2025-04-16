Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана ВОВ Ивана Слухая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Москвы, участника Великой Отечественной войны (ВОВ), председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая.

"100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в вооруженных силах страны", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, неоценимую роль Слухай сыграл в развитии столичного ветеранского движения, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодых людей. По его словам, Слухай был человеком с душевной щедростью, отзывчивостью и мудростью, чем и снискал уважение горожан.

Градоначальник подчеркнул, что его фронтовые подвиги и труды были увенчаны многочисленными государственными наградами, куда вошло звание почетного гражданина Москвы.

"Светлая память об этом замечательном человеке и гражданине навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Ивана Андреевича", – добавил мэр.

О смерти ветерана 16 апреля сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Слухай родился в 1924 году на Урале в поселке Успенка. В 1942 году он вступил в народное ополчение и был направлен в Одесское пехотное училище, эвакуированное в Уральск. С 1943 года служил на фронте – под Сталинградом, Белгородом и Харьковом. Позднее участвовал в Ясско-Кишиневской операции. Был парламентером Красной Армии в Белграде. Закончил ВОВ в Австрии.

После окончания войны служил пропагандистом полка в Московском округе ПВО, был замкомандира полка зенитно-ракетных войск по политчасти, одним из организаторов Политического управления войск ПВО страны. С 1996 года возглавлял Московский комитет ветеранов войны.

