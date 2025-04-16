Почетный гражданин Москвы, участник ВОВ Иван Слухай скончался на 101-м году жизни

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Иван Слухай скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Сегодня на 101-м году жизни не стало почетного гражданина Москвы, участника Великой Отечественной войны, руководителя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая", – сказал Шапошников на заседании Мосгордумы.

Слухай родился в 1924 году на Урале в поселке Успенка. В 1927 году его семья переехала в село Васильевка Оренбургской области. В 1937 году Слухай окончил семиклассную школу, а спустя два года стал учителем и параллельно окончил педагогический техникум. В 1940 году он был заведующим школой и секретарем райкома комсомола.

В 1942 году вступил в народное ополчение и был направлен в Одесское пехотное училище, эвакуированное в Уральск. С 1943 года служил на фронте – под Сталинградом, Белгородом и Харьковом. Позднее участвовал в Ясско-Кишиневской операции. Был парламентером Красной Армии в Белграде. Закончил ВОВ в Австрии.

После окончания войны служил пропагандистом полка в Московском округе ПВО, потом стал замкомандира полка зенитно-ракетных войск по политчасти. В 1956 году окончил Военно-политическую академию, затем работал в политуправлении Московского округа ПВО.

Позже стал одним из организаторов Политического управления войск ПВО страны, затем работал в Заполярье начальником политотдела 21-го корпуса ПВО, а с 1974 года стал старшим инспектором Политуправления войск ПВО по войскам ракетно-космической обороны. В отставке с 1987 года. С 1996 года возглавлял Московский комитет ветеранов войны.

