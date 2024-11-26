Умерла "Бранденбургская регулировщица" Мария Лиманская

Фото: из архива Марии Филипповны Лиманской; автор фото Евгений Халдей; репродукция РИА Новости/Сергей Пятаков

Ветеран Великой Отечественной войны, знаменитая регулировщица Мария Лиманская скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Глава региона назвал Лиманскую удивительным человеком "с непростой, но яркой судьбой".

Во время войны Лиманская регулировала движение войск на переправе через Дон, а также принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дойдя в итоге до Берлина.

Там за неделю до Великой Победы корреспондент Евгений Халдей сделал знаменитое фото, на котором изображена молодая Лиманская, направляющая автомобили у Бранденбургских ворот.

Знаменитая регулировщица родилась в апреле 1924 года. В 18 лет она ушла на фронт, где сначала шила одежду солдатам. Однако после трехдневного обучения вместе с подругами попала в регулировщицы.

После войны она работала медсестрой и школьным библиотекарем. С 1994 года жила в селе Звонаревка Саратовской области.