Умер старейший ветеран ВОВ из Подмосковья Иван Кривошеев

Фото: телеграм-канал "Волошин LIVE"

Старейший ветеран Великой Отечественной войны, который жил в подмосковных Химках, Иван Кривошеев умер на 104-м году жизни. Он принимал участие в боях под Сталинградом и был в Праге, когда СССР одержал победу.

"Боевой путь героя начался осенью 1942 года в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии. Иван Никитович был наводчиком противотанковой пушки. На фронте был серьезно ранен, после лечения в госпитале снова вернулся в строй", – рассказал в своем телеграм-канале глава городского округа Дмитрий Волошин.

Ветеран был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Красной Звезды и медалями "За отвагу". Кроме того, он имел две награды "За боевые заслуги", медали "За оборону Сталинграда", "За освобождение Праги" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Также его награждали нагрудным знаком Освободителю Донбасса.

