Последний охранник Сталина умер в возрасте 100 лет

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Почетный гражданин Екатеринбурга, ветеран ВОВ Жорж Токарев умер в возрасте 100 лет. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов, передает телеканал "360".

По словам Орлова, жизненный опыт Токарева является бесценным примером для молодежи, а его ратная и трудовая деятельность олицетворяет собой бескорыстное и самоотверженное служение людям.

Ветеран скончался 12 декабря в больнице, куда он попал еще осенью из-за перелома шейки бедра.

Между тем одно из местных изданий отметило, что Токарев после войны некоторое время служил в охране Иосифа Сталина. Несколько лет назад в интервью он рассказывал, как три месяца обеспечивал безопасность политика на правительственной даче в Сочи. При этом сам ветеран не любил, когда его называли последним охранником Сталина.

Токарев родился в Свердловске в 1924 году. Он служил в Кремлевском полку и участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. После демобилизации он вернулся в родной город и стал ученым. Помимо науки, он активно занимался общественной работой и написал несколько книг-воспоминаний.

