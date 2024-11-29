Литературовед Юрий Барабаш умер в возрасте 93 лет

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Российский литературовед, главный научный сотрудник отдела литературы народов России и СНГ, доктор филологических наук Юрий Барабаш умер в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН.

"Выражаем глубокие соболезнования его близким, родственникам, коллегам и ученикам", – добавили представители учреждения.

Дата и место похорон Барабаша станут известны позже.

Юрий Барабаш родился в Харькове 10 августа 1931 года. В 1955 году он окончил факультет журналистики Киевского Государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Кандидатскую диссертацию Барабаш посвятил творчеству прозаика Александра Довженко, а докторскую – украинской литературе 20-х годов XX века.

Литературовед занимал пост директора Всесоюзного НИИ искусствознания с 1973 по 1976 год, директора и ведущего научного сотрудника Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН. Кроме того, с 1983 по 1985 год он был главным редактором газеты "Советская культура". В 1976 году Барабаш удостоился Государственной премии РСФСР имени М. Горького.