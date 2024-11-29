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29 ноября, 14:10

Спорт

Российский футбольный судья Привалов умер в возрасте 28 лет

Фото: rfs.ru

Российский футбольный судья Эмир Привалов скончался в возрасте 28 лет, говорится на сайте Российского футбольного союза.

Причина смерти судьи не уточняется.

Привалов родился 9 июля 1996 года. Его судейская карьера началась на матчах Второй лиги в 2016 году. 16 октября арбитр работал резервным судьей на матче пятого раунда пути регионов Кубка России между "Сочи" и "Волгой". В текущем сезоне он также выступил в качестве резервного арбитра в четырех других играх Первой лиги.

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