AP: умерла мексиканская актриса и политик Сильвия Пиналь

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Актриса мексиканского кино, политик и продюсер Сильвия Пиналь умерла в 93 года, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Пиналь работала в киноиндустрии более 70 лет. Она режиссировала театральные постановки и фильмы, отмечает пресс-служба министерства культуры Мексики.

Пиналь родилась 12 сентября 1931 года. Актриса принимала участие в фильмах "Виридиана", за которую получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, "Истребляющий ангел", "Симон дель Дезерто", "Король квартала" и многих других.

Кроме того, в 1950-х она поставила первую музыкальную пьесу "Кольцо, кольцо, Лама эль амор", а позже выкупила театр, в котором была постановщиком. С 1988 по 1995 год она занимала пост в профсоюзе в поддержку актрис и актеров и была генеральным секретарем в Национальной ассоциации актеров с 2010 по 2014 год.