Умер сценарист и режиссер культовых голливудских комедий Джим Абрахамс

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Американский режиссер, сценарист и продюсер Джим Абрахамс, получивший наибольшую известность за работу над комедиями "Горячие головы" и "Голый пистолет", скончался в США в возрасте 80 лет. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

О смерти Абрахамса сообщил его сын Джозеф. Режиссер скончался по естественным причинам в кругу семьи в своем доме в Санта-Монике.

За свою карьеру режиссер и сценарист принимал участие в работе более чем над 20 известными картинами, среди которых "Аэроплан" и "Очень страшное кино".

В последние годы своей жизни он уделял много внимания благотворительности.