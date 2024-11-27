В Израиле в 86 лет скончался палач "архитектора Холокоста" Адольфа Эйхмана

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Палач Шалом Нагар, казнивший в 1962 году нацистского преступника Адольфа Эйхмана, умер на 87 году жизни. Об этом пишет газета Jerusalem Post.

Нагар привел в исполнение единственный в израильском судопроизводстве смертный приговор, а его имя долгие годы держалось в секрете. Сам же палач рассказывал, что после приведения приговора в исполнение долгое время видел кошмары.

Адольфа Эйхмана израильская внешняя разведка Моссад похитила в 1960 году из Буэнос-Айреса, где он скрывался после Второй мировой войны. Эйхман являлся одним из организаторов и проводников политики Холокоста. Он также считался одним из главных функционеров в процессе отправки евреев в лагеря смерти.

Судебный процесс над Эйхманом начался 11 апреля 1961 года в окружном суде Иерусалима. На суде показания дали порядка 110 свидетелей, в основном среди переживших Холокост. Кроме того, суду были предоставлены 1600 документов, большинство из которых подписаны Эйхманом. Ему предъявили обвинения в преступлениях против еврейского народа и против человечества, а также в принадлежности к преступным организациям, таким как СС, СД и гестапо.

Несмотря на действовавший в стране мораторий на смертную казнь, 15 декабря 1961 года суд приговорил Эйхмана к повешению. Его казнь стала последней казнью в истории Израиля.

Нагар, исполнивший приговор, проработал в тюремной системе Израиля до 1986 года, а после выхода на пенсию углубился в религию.

Ранее сообщалось, что пережившая Холокост писательница Лили Эберт умерла в возрасте 100 лет в Великобритании. Эберт родилась 29 декабря 1923 года в городе Боньхад в Венгрии, а в 20 лет она стала узницей Освенцима.

Писательница выпустила книгу "Обещание Лили: как я выжила в Освенциме и нашла в себе силы жить дальше".